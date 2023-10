Beach volley: Mondiali al via in Messico, nel mirino il pass olimpico per 4 coppie azzurre

StrettoWeb

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – È tutto pronto in Messico per l?inizio dei Campionati Mondiali di beach volley. La rassegna iridata è in programma da venerdì 6 a domenica 15 ottobre e si svolgerà sulla sabbia di tre diverse località: Tlaxcala, Huamantla e Apizaco. Il torneo, oltre a mettere in palio le medaglie mondiali, garantirà alla coppia vincitrice un posto ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, sia tra le donne sia tra gli uomini. Saranno ben quattro le coppie azzurre ai nastri di partenza, una nel tabellone femminile e tre in quello maschile: Marta Menegatti/Valentina Gottardi, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula e Paolo Nicolai/Samuele Cottafava. Ciascun tabellone sarà composto da 48 formazioni, distribuite all?interno di 12 pool. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze avanzeranno ai sedicesimi di finale. Le rimanenti otto terze disputeranno i quattro incontri valevoli come ?lucky losers?, completando il tabellone a 32 squadre ad eliminazione diretta. Successivamente si procederà con gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali.