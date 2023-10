Basket: Virtus Bologna e Locauto Group siglano una partnership per la stagione 2023-2024

StrettoWeb

Milano, 5 ott. – (Adnkronos) – Locauto Group, azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 90 uffici in tutta Italia, ha siglato una partnership con la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna in qualità di Official Rent-a-Car Partner per tutta la stagione sportiva 2023-2024.

Virtus Bologna, con la sua tradizione di successo nel mondo del basket nazionale ed europeo e fresca della vittoria del titolo italiano nella Supercoppa, continuerà a offrire spettacoli emozionanti ai suoi numerosi e appassionati tifosi, ora supportata anche dalla forza e dall’entusiasmo di Locauto. Da anni presente nel mondo dello sport, con diverse partnership all?attivo, l?azienda ha deciso di scendere in campo nuovamente, questa volta al fianco della storica squadra bolognese, per rinnovare il proprio sostegno verso lo sport italiano, abbracciando la passione per l’eccellenza, la comune dedizione verso gli obiettivi e un profondo legame con la comunità locale e il territorio.

«Siamo onorati di collaborare con Virtus Segafredo Bologna, squadra iconica del basket italiano e sinonimo di successo, con la quale condividiamo alcuni tra i valori fondamentali dello sport, basati su una profonda cultura del rispetto e sempre orientati alla prestazione» ha commentato Raffaella Tavazza, CEO Locauto Group. «Locauto è punto di riferimento per la mobilità degli italiani e con questa partnership, che rinnova l?impegno del Gruppo nel mondo dello sport, mira a rafforzare la propria posizione, avvicinandosi ai tifosi e creando per loro nuove soluzioni di noleggio esclusive e dedicate, oltre che nuove opportunità di intrattenimento durante le partite» ha concluso Tavazza.

?Siamo entusiasti di dare il benvenuto – afferma Luca Baraldi, CEO di Virtus Segafredo Bologna – a Locauto Group nella grande famiglia delle V Nere. Le affinità tra i nostri valori sono assolutamente condivise e riflettono il nostro impegno comune per il rispetto, l’eccellenza e il coinvolgimento dei tifosi. Siamo orgogliosi di essere associati ad un marchio di fiducia come Locauto, un punto di riferimento nella mobilità degli italiani. Siamo fiduciosi che questa partnership possa essere proficua per entrambe le parti.?

Questa partnership strategica fornirà a Locauto un’ampia esposizione tra il pubblico dei tifosi di Virtus Bologna, aprendo nuove opportunità di marketing e di interazione con la comunità e tifoseria locale e di notorietà a livello nazionale: l?accordo prevede infatti visibilità online, social e onfield, con la presenza del brand Locauto in occasione delle partite di Lega Basket Serie A ed Eurolega. Inoltre, Locauto accompagnerà con i suoi mezzi tutte le squadre di Virtus Bologna durante le trasferte della stagione sportiva 2023/24 e garantirà ai tifosi speciali scontistiche sui propri servizi, che saranno definiti nelle prossime settimane.