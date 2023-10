Basket, prima volta per gli Stingers Reggio Calabria con l’Under 19 Gold: Enza Gaeta nuovo coach

StrettoWeb

Novità importanti da casa Stingers Reggio Calabria. Con spirito di sacrificio e programmazione, la società parteciperà per la prima volta nella sua giovane storia al campionato di Under 19 Gold. Una sfida ardua e competitiva, tutta da vivere, con larga parte dei protagonisti che stanno già partecipando alla Serie C Unica e che, domenica 15 ottobre alle ore 18 al PalaCalafiore esordiranno tra le mura amiche contro Sport Club Gravina. Nella season giovanile si parte con due trasferte consecutive: il 30 ottobre in casa della Sb di Gela e successivamente il 7 novembre a Barcellona. Le gare in casa si giocheranno il lunedì sera alle ore 18.15 al Pentimele: esordio in casa contro Domenico Savio il 13 novembre.

La guida tecnica? La società è lieta di affidare l’incarico di capo-allenatore al Coach Enza Gaeta. Volto conosciuto, operativo e stimato del basket reggino sta già collaborando in prima squadra accanto al capo allenatore Eugenio Dattola. Insieme, all’inverso, si occuperanno del giovane gruppo Under 19 Gold. Enza Gaeta è un volto noto del basket nostrano: campana ma reggina d’adozione ha giocato nella massima serie del basket italiano in rosa con le canotte di Bari ed Alessandria.

In A2, invece, ha giocato per Caserta, Alcamo ed Alghero. Il suo cammino da giocatrice è passato anche dalla Nazionale Azzurra, vestendo la maglia delle Cadette Nazionali partecipando all’Europeo di Budapest. Lungo ed impegnato, anche il suo cammino da Istruttrice, passato da Nuova Jolly, Jumping, Pantera Rosa, Scuola di Basket Viola e Vis, team dove ha operato anche in C Gold come Assistant Coach nella passata stagione. La sua passione, sta, inoltre, provando a valorizzare la disciplina del Sand Basket (il basket in spiaggia) sul territorio calabrese e non solo: grazie al suo impegno, infatti, una formazione reggina si è recentemente laureata come “Campione d’Italia”. Coach Gaeta è pronta per questa avvincente e stimolante sfida, tutta da vivere.