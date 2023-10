Basket, c’è un ritorno in casa Stingers Reggio Calabria: ufficiale Simone Pardo

StrettoWeb

“Novità in casa Stingers Reggio Calabria. A dirla tutta, è un lieto ritorno. Lo Staff dirigenziale si rafforza sempre di più con figure di prestigio. Oltre al confermato Mario Porto, Ferdinando Meduri e Toni Sergi, che assicurano qualità e passione al servizio di una società che ha grande voglia di crescere, ultimo per arrivo e con voglia di fare è Simone Pardo“.

“Appassionato e competente. Pardo sarà un Dirigente degli Stingers sia in orbita prima squadra in relazione alle attività della Serie C che, nelle selezioni Under. Lunga esperienza con il basket: ha già vestito la maglia nero-gialla, così come quella della Vis, Scuola di Basket Viola e non solo”. Così in una nota la società reggina.