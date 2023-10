Basket, Stingers Reggio Calabria: ecco Gabriele Curciarello

StrettoWeb

“Nuova ufficialità in casa Stingers Reggio Calabria. La società giallo-nera è lieta di comunicare la conferma dell’atleta reggino Gabriele Curciarello. Classe 2003, talento e velocità. Coach Dattola ne ha, da sempre, ammirato la volontà e la tecnica.”. Così in una nota il club reggino.

“Giocatore giovane, cresciuto nel vivaio Lumaka prima di trasferirsi alla Vis e di vincere la Serie D con Botteghelle Basket. Ha militato anche in C Gold. Sa come cambiare ritmo alle gare, grazie alla sua freschezza atletica e alle sue qualità. Utilizzato molto spesso come arma difensiva per “recuperare palla” e volare in contropiede. Una lieta conferma che va ad impreziosire un gruppo giovane e voglioso di far bene, in un campionato difficile ed affascinante”.