Basket, prima storica vittoria in Serie C per gli Stingers Reggio Calabria

Prima storica vittoria per gli Stingers Reggio Calabria nel campionato di Serie C contro i più quotati siciliani dello Sport Club Gravina. I giallo-neri vincono un match sofferto e vibrante, con un notevole quarto tempo, grazie alle triple di Pandolfi, alle sgasate di Magarinos e ad una maggiore attenzione in difesa. La gara è caratterizzata da due squadre costruite in maniera totalmente diversa: da una parte la grande esperienza siciliana, con giocatori ferrati, mentre dall’altra l’idea di puntare su giovani che hanno voglia di impegnarsi e mettersi in evidenza.

Il match è comunque equilibrato e giocato con tanta intensità da entrambe le squadre. Il primo tempo si chiude con un punto di vantaggio per i reggini, ma negli ultimi dieci minuti la freschezza degli Stingers si fa notare. La partita si chiude a favore dei ragazzi del coach Dattola, che dedicano la loro prima vittoria a tutti coloro che sono vicini alla squadra.

Stingers Reggio Calabria-Sport Club Gravina: 84-76 (19-17, 19-20, 18-23, 28-16)

Stingers Reggio Calabria: Schiavone, Sorbara 3, Ielo 4, Surace 8, Magarinos 33, Nicolò, Curciarello 3, Pandolfi 27, De Sousa 4, Pucinotti 2. All. Eugenio Dattola, Ass. Enza Gaeta.

Sport Club Gravina: Ali 7, Sidibe 14, Elia, La Mantia 1, La Mantia G 12, Barbera 5, Spina 12, Santonocito 13, Burriesci, Ranno, Alì, Signorelli 6, Zambataro 3, Renna 3. All. Giuseppe Guadalupi.

Arbitri: Luca Beccare e Matteo Gazzara di Messina.