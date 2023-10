Basket School Messina: posticipato il derby con la Fortitudo, il motivo

StrettoWeb

Si disputerà martedì 17 ottobre alle ore 20:30 al PalaTracuzzi il derby tra la Basket School Messina e la Fortitudo Messina, valevole per la terza giornata del campionato di serie B Interregionale. La gara, in programma come da calendario domenica 15 ottobre alle ore 18:00 è stata rinviata in quanto, secondo quanto notificato ieri dalla Questura di Messina, la Basket School Messina A. Dil. non era in possesso della licenza di P.S. per lo svolgimento di manifestazioni sportive in presenza di pubblico da disputarsi all’interno del Palazzetto dello Sport “PalaTracuzzi”.

Ricordiamo che l’impianto di via Rocca Guelfonia, di proprietà del Comune di Messina, è provvisto di certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo in data 28/08/2023, per la capienza di circa 979 spettatori. Ricordiamo inoltre che al PalaTracuzzi si erano già disputate regolarmente due gare del campionato di serie B, ovvero Basket School Messina – Virtus Ragusa e Basket Castanea – Cus Catania. In quest’ottica la Basket School Messina si era premurata di fornire in tempi utili la corposa documentazione per poter disputare la gara. Purtroppo non è stato possibile completare l’iter burocratico per poter ottenere la licenza di Pubblico Spettacolo richiesta dalla Questura di Messina.

La Basket School Messina ringrazia la società Fortitudo Messina per la collaborazione che ha permesso agli appassionati di basket cittadino di assistere al primo derby fra due compagini peloritane in serie B Interregionale.