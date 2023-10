Basket School Messina, arriva il Piazza Armerina: le parole di coach Sidoti

StrettoWeb

Archiviato il primo successo in campionato, la Basket School Messina si prepara ad affrontare il secondo match casalingo consecutivo di questo inizio stagione. I giallorossi ospitano al PalaTracuzzi la Siaz Piazza Armerina, nel match valevole per quarta giornata del campionato di serie B Interregionale. La società piazzese ha affidato la guida tecnica del team al riconfermato coach Diamante ed ha allestito un roster di alto livello per la categoria, con l’obiettivo di centrare la promozione. Ai riconfermati Occhipinti, Savoca, Musikic e i fratelli Caiola, si sono aggiunti l’enfant du pays Gloria, centro reduce da tante stagioni in serie B, la guardia Giampieri, l’anno scorso a Pavia in B, il centro Rotondo prelevato da Rieti (A2) e il reggino Marco Laganà, per lui tanta esperienza in A2 e in B, l’anno scorso a Montecatini. Completano il gruppo gli under Incremona, Minore ed Ivanisevic. Non sarà della sfida l’ex giallorosso Raivis Scerbinskis, che proprio nelle ultime ore ha rescisso il contratto che lo legava al club del presidente La Versa.

Dopo il successo (89-81) all’esordio in casa con il Castanea, Piazza Armerina è stata sconfitta sul campo della capolista Ragusa (83-74) e domenica scorsa è tornata alla vittoria battendo il Rende (92-62). Con quattro punti in classifica segue a ruota la coppia di testa formata da Ragusa e Orlandina, che proprio domenica si sfideranno per il primato solitario del girone H. La Siaz giungerà in riva allo Stretto con l’obiettivo di agganciare una delle due attuali battistrada.

L’anno scorso i piazzesi si sono imposti in entrambe le gare disputate: 82-57 al PalaFerraro e 98-87 al PalaMili. Un avversario temibile per la squadra allenata da coach Pippo Sidoti, che dopo le ottime impressioni destate con la Virtus Ragusa, e la buona gara offensiva di Rende, è chiamata ad una prestazione più convincente rispetto a quella di martedì con la Fortitudo. Il bomber Di Dio e il lungo Yeyap si sono ripresi dai problemi influenzali che li avevano condizionati nel corso della scorsa settimana. Buone notizie per Pippo Sidoti che si aspetta maggiore intensità in difesa e tanta fisicità su entrambi i lati del campo. Da Piazza Armerina è annunciato l’arrivo di una cinquantina di tifosi, la Basket School Messina chiede il supporto degli appassionati per questo match ad alto quoziente di difficoltà.

Coach Pippo Sidoti presenta il match con la Siaz: “Questa settimana ci siamo allenati con maggiore continuità rispetto alla precedente in cui avevamo alcuni ragazzi alle prese con l’influenza, li abbiamo recuperati e abbiamo potuto lavorare in condizioni migliori. La vittoria ci regala maggiore serenità e fiducia, ma l’avversario che affrontiamo domenica sarà un cliente difficile. Piazza Armerina ha allestito una squadra per vincere il campionato, con acquisti di ottimo livello inseriti in un gruppo che aveva fatto benissimo l’anno scorso. Per noi sarà una gara da giocare con grande attenzione, cercheremo di metterli in difficoltà, come abbiamo fatto con Ragusa. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e degli appassionati messinesi, come sempre daremo il massimo per regalare loro delle soddisfazioni”.

La palla a due della sfida tra la Basket School Messina e la Siaz Piazza Armerina è prevista per le ore 18:00 di domenica 22 ottobre. Dirigeranno il match i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50.