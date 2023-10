Basket School Messina-Fortitudo, primo derby cittadino in Serie B nel ricordo di Haitem Fathallah

StrettoWeb

La Basket School Messina torna tra le mura amiche dopo la trasferta sul campo di Rende, dove i ragazzi allenati da Pippo Sidoti hanno disputato una gara in chiaro scuro. Se in attacco sono arrivati segnali incoraggianti, al Polifunzionale la difesa non ha risposto alle aspettative del coach. E’ così maturato il secondo passo falso consecutivo, dopo quello interno con Ragusa. Con zero punti in graduatoria dopo due giornate, gli scolari ospitano al PalaTracuzzi la Fortitudo Messina e puntano a conquistare il primo, storico, successo in Serie B.

Il primo derby cittadino della serie B Interregionale ha rischiato di doversi giocare a porte chiuse per via di problemi burocratici dovuti a un permesso richiesto venerdì dalla Questura di Messina. L’accordo tra le due società darà modo agli appassionati di assistere alla stracittadina, che cade proprio il 17 ottobre, secondo anniversario della scomparsa del caro Haitem Fathallah. Sarà l’occasione per onorare la memoria del ragazzo che ha indossato le maglie delle due squadre, lasciando un ricordo indelebile.

Il derby arriva in un momento particolare per le due formazioni. Infatti, pure i nero verdi di Claudio Cavalieri sono reduci da due sconfitte di fila, anche se giunte in situazioni diverse. La prima a Rende per 85-60 e poi quella interna contro Barcellona per 59-103. Anche i fortitudini sono alla ricerca della vittoria per cancellare lo zero in classifica. La Fortitudo, come la Basket School, ha cambiato pelle in questa stagione, puntando ancora una volta sui giovani. Confermati Giannullo e i giovani messinesi prodotti del vivaio, ha riportato a casa l’ala Tagliano. L’ex Vis Reggio Uzun, i lunghi Kader e Nabuife e i play Marinelli e Caporossi sono i nuovi arrivati in casa Fortitudo, insieme ad altri prospetti interessanti. 78 punti di media realizzati e 87 quelli subiti per i giallorossi, 59 messi a segno e 94 quelli al passivo per i nero verdi, questi i numeri prima del derby che per la prima volta si giocherà sul parquet dell’impianto di via Rocca Guelfonia. Ex della gara Louis Michel Yeyap, l’anno scorso grande protagonista nelle file della Fortitudo.

Quella di martedì sarà l’undicesima volta in cui le due squadre si sfideranno. Otto i precedenti nella regular season, tra serie C Silver e C Gold, con sei vittorie della Basket School e due della Fortitudo. Due le sfide nei playoff, con altrettanti successi giallorossi che hanno decretato la promozione in serie B Interregionale dei ragazzi del presidente Zanghì. La Fortitudo ha poi ottenuto il ripescaggio e domenica i due club si ritroveranno di fronte per una nuova appassionante sfida.

La palla a due è prevista per le ore 20:30 di martedì 17 ottobre, il derby sarà diretto da una coppia arbitrale inedita formata dai signori Giovanni De Giorgio di Giarre e Antonio Caputo di Lamezia Terme. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina a partire dalle ore 20:20.

I precedenti tra Basket School Messina e Fortitudo Messina

Regular season

13/10/19 Basket School – Fortitudo 101-81

25/02/20 Fortitudo – Basket School 67-77

15/04/21 Basket School – Fortitudo 80-66

27/05/21 Fortitudo – Basket School 67-66

31/10/21 Basket School – Fortitudo 92-87

18/12/21 Fortitudo – Basket School 63-72

12/11/22 Fortitudo – Basket School 81-73

12/02/23 Basket School – Fortitudo 82-75

Playoff

14/05/23 Fortitudo – Basket School 72-74

17/05/23 Basket School – Fortitudo 70-64