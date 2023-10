Basket School Messina: con il CUS Catania si cerca il terzo acuto stagionale

StrettoWeb

Reduce da due successi consecutivi la Basket School Messina torna in campo per la quinta giornata del campionato di serie B Interregionale. Dopo aver superato Fortitudo Messina e Siaz Piazza Armerina, i giallorossi affrontano in trasferta il CUS Catania, ancora fermo a quota zero in graduatoria. Dopo il ripescaggio in serie B, la squadra etnea è stata affidata ancora a coach Gaetano Russo. Nell’ultima uscita è stata sconfitta di misura sul parquet di Rende, tenendo testa ai calabresi e cedendo nei secondi finali. In precedenza erano arrivate la sconfitta interna con la Viola, quella del PalaTracuzzi con il Castanea e il passo falso casalingo con Ragusa.

Il Cus Catania è una squadra giovane che fa leva sul gruppo storico formato da Cuccia, Corselli, Vasta e Lo Iacono, ha inserito il play Valle (miglior realizzatore del girone con 22 punti di media), l’ala spagnola Prior Ruiz (20.2 Ppg), il lituano Vitosis (14.3 Ppg), completata dagli under cresciuti nel vivaio cussino. Dal punto di vista dei risultati l’impatto con la serie B non è stato positivo, ma la squadra universitaria, come ha dimostrato a Rende, appare in crescita e vorrà sicuramente brindare al primo successo in campionato.

La Basket School è avvisata, non sarà una sfida semplice. Coach Pippo Sidoti ha dovuto lavorare anche sulla testa dei giocatori per farli tornare con i piedi per terra dopo l’esaltazione della sorprendente vittoria di domenica scorsa contro la Siaz e metterli in guardia da un avversario che sulla carta appare abbordabile. In ogni caso la prestazione con la quotata Piazza Armerina ha restituito certezze agli scolari, che sono chiamati a confermarsi sul parquet della cittadella universitaria catanese. Tartaglia e compagni sono alla ricerca del terzo acuto stagionale, nella prima di tre gare da giocare in otto giorni. Infatti, dopo il match di Catania, i giallorossi mercoledì prossimo ospiteranno l’Orlandina, attuale capolista del girone, e domenica 5 novembre giocheranno a Sala Consilina. Il gruppo è tornato ad allenarsi al completo, compreso Nikola Janic che torna disponibile dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per ben tre gare. Alle falde dell’Etna gli scolari saranno seguiti da un nutrito gruppo di tifosi che non faranno mancare il proprio incitamento.

Il bomber Leonardo Di Dio presenta la sfida del PalaCUS: “Dopo la vittoria della scorsa settimana, in cui tutti la squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, la sfida più difficile sarà riconfermarsi. Sappiamo benissimo che il CUS Catania è un’ottima squadra, ha messo in difficoltà tutte le compagini che ha affrontato in questo inizio. Noi finalmente abbiamo recuperato qualche acciacco e ci siamo allenati tutta la settimana con grande intensità. Il coach ci ha trasmesso l’importanza della posta in palio e non vediamo l’ora di dimostrare ancora il nostro valore, ma non aggiungo altro, sarà il campo a parlare”.

Quella di sabato sarà la venticinquesima volta in cui le due squadre si sfideranno, ma la prima in serie B. Il primo match risale al 28 novembre 2009, in serie C2, l’ultimo quello del 23 aprile scorso al PalaMili in occasione della semifinale playoff, in C Gold. Nelle precedenti 24 occasioni, le vittorie dei peloritani sono state 22, due soltanto le vittorie degli etnei.

I precedenti tra Basket School Messina e Cus Catania

SERIE C2

2009/10 A CUS CT-BS ME 66-78 R BS ME-CUS CT 103–51

2010/11 A BS ME-CUS CT 57-40 R CUS CT-BS ME 50-73

2011/12 A CUS CT-BS ME 68-57 R BS ME-CUS CT 65-58

SERIE C SILVER

2016/17 A BS ME-CUS CT 61-53 R CUS CT-BS ME 75-97

2017/18 A CUS CT-BS ME 73-85 R BS ME-CUS CT 80-72

2017/18 G/1 BS ME-CUS CT 95-83 G/2 CUS CT-BS ME 87/101 (PLAYOUT)

2018/19 A CUS CT-BS ME 68-75 R BS ME-CUS CT 78-70

2019/20 A BS ME-CUS CT 88-62 R CUS CT-BS ME 61-82

2020/21 A CUS CT-BS ME 61-69 R BS ME-CUS CT 78-70

SERIE C GOLD

2021/22 CUS CT-BS ME 58-87 (FASE AD OROLOGIO)

2022/23 A BS ME-CUS CT 94-59 R CUS CT-BS ME 59-87

2022/23 G/1 BS ME-CUS CT 89-85 G/2 CUS CT-BS ME 75-74 G/3 BS ME-CUS CT 96-58 (PLAYOFF)

La palla a due della sfida tra la CUS Catania e Basket School Messina è prevista per le ore 19:00 di sabato 28 ottobre al PalaCUS. Dirigeranno il match i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR). Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina, a partire dalle ore 18:50.