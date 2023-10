StrettoWeb

Phoenix, 2 ott. – (Adnkronos) – Tegola per i Phoenix Suns e per coach Franck Vogel: il tiratore Damion Lee ha riportato la rottura del menisco del ginocchio destro durante gli allenamenti in preparazione del via della stagione e sarà quindi costretto ai box. Ancora ignoti i tempi di recupero ma appare improbabile che sia presente per l’inizio della stagione tra tre settimane.