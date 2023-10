Basket, il racconto della kermesse “Un Mare di canestri” al Palacolor di Pellaro

StrettoWeb

Domenica 8 ottobre 2023 si è disputata la giornata conclusiva della manifestazione under 14 svoltasi al Palacolor “CSI” di Pellaro dal titolo “Un mare di canestri”. Tutte partite godibili con la ciliegina sulla torta della Finale maschile giocata con la giusta voglia di vincere ma con il principio della correttezza a farla da padrone. Il successo vola nelle mani della Fortitudo Messina. Belle giocate da ricordare espresse da tutti le compagini scese in campo, nota di merito per i migliori giocatori eletti dallo staff dei tecnici partecipanti.

Al femminile a prevalere è la scorer della Basket Pellaro di Coach Cettina Luppino. Ludovica Lento classe 2010, tutta corsa e concretezza, sul fronte maschile, Crescenti Felice classe 2011 dalla Fortitudo Messina, determinante per continuità. Appuntamento da ripetere per partecipazione ed organizzazione che ha permesso di passare una tre giorni di Pallacanestro giovanile che fa ben sperare.

Risultati giornata conclusiva

Finale 3°-4° femminile

Fortitudo Messina – Nuovo Basket Soccorso 54 – 71

Finale 3°-4° maschile

Pallacanestro Vibo – Nuovo Basket Soccorso 28 – 58

Finale 1°-2° femminile

Basket Pellaro – Pallacanestro Vibo 63 -38

Finale 1°-2° maschile

Basket Pellaro – Fortitudo Messina 60 -72