Basket, inizia anche il campionato della Dierre Reggio Calabria: si comincia da Catania

Inizia il campionato di C Unica Calabria-Sicilia, nuova stagione anche per i colori bianco-blu. C’è grande entusiasmo e fermento. La stagione della Dierre Basketball Reggio Calabria inizia sabato 7 ottobre 2023 in terra etnea. Si gioca al PalaCus di Catania. L’avversario è lo Sport Club Gravina, squadra tosta e collaudata anch’essa reduce dalle esperienze in C Gold.

I ragazzi del Presidente Roberto Filianoti, rinnovati nel cuore, nel roster ed anche nel management, ripartono dalla guida tecnica del pioniere Sergio Sant’Ambrogio. Lo straniero è il talentuoso lettone Gints Miculis. Dalla Puglia è arrivato Greco, dal Lazio Lato, dall’Argentina Simon Lavigne. La quota di “regginità” si è implementata grazie alle firme di Gaetano Romeo e Fabio Fazzari. Confermatissimi Capitan Laganà, Capitan Futuro Surfaro, Andrea Ripepi che ha abbracciato il giovane fratello Fabio.

L’avversario? Collaudato. Coach Guadalupi è garanzia di qualità. Attenti al bomber La Mantia. La gara verra trasmessa in diretta a partire dalle ore 18.30 sulla pagina social del portale BasketCatanese ed in condivisione sulle nostre pagine digitali. Arbitrano i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Acidario Catena.