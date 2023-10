Basket, Fortunato Serranò nuovo fotografo ufficiale degli Stingers Reggio Calabria

StrettoWeb

“Nell’ottica di crescita costante e valorizzazione delle progettualità sportive, gli Stingers si strutturano. Il sodalizio caro ai Presidenti Geraci e Calabrò comunica l’ingaggio del nuovo fotografo ufficiale: Fortunato Serranò. Serranò, giornalista pubblicista e fotografo professionista iscritto all’USSI, vanta numerose collaborazioni con quotidiani locali e nazionali pure in ambito extra sportivo e presenze nel pool fotografico con la nazionale italiana di Basket nel 2011 e nel pool fotografico dell’NBA Europe Tour sia 2010 che 2012 e attualmente collaboratore di AGF (Agenzia giornalistica fotografica)”.

“Storico membro della testata Reggioacanestro.it, Media-Partner ufficiale del club che trametterà in diretta le nostre gare, sia in ambito senior che in ambito Under. Serranò, dopo aver immortalato “da vicino” il nostro volo in Serie C, è pronto a tuffarsi con entusiasmo in questa nuova avventura”. Così in una nota il club reggino comunica il nuovo arrivo.