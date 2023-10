Basket in Carrozzina, la Reggio BiC si presenta per la nuova stagione. E c’è un importante annuncio

StrettoWeb

Questa mattina, al Palacalafiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Reggio BiC in vista della nuova stagione di Basket in Carrozzina. Presenti le istituzioni, nelle persone dei Sindaci Brunetti e Versace e del delegato allo sport Gianni Latella, ma anche la società con la squadra al completo, con la delegata Fipic, nonché motore operativo della Reggio BiC, Amelia Cugliandro, il Presidente Ilaria D’anna e il Coach Antonio Cugliandro. La giornata, moderata da giornalista Giovanni Mafrici, ha mostrato tantissimi riscontri ed una sala affollata di addetti ai lavori, i partner del club, operatori della stampa e tifosi. Sono stati presentati il roster, lo staff tecnico e sanitario e gli altri protagonisti della stagione. A fare da cornice allo scenario la nuova divisa che accompagnerà la compagine bianco amaranto per tutta la stagione.

Durante i vari interventi delle autorità e dello staff che hanno illustrato la programmazione della nuova stagione ormai pronta a partire, la delegata Fipic Cugliandro ha annunciato con grandissimo orgoglio e felicità la bella novità: Reggio Calabria è candidata ad ospitare l’Eurocup 2024. Una lieta notizia dal carattere internazionale che sposa la carriera del Presidente D’Anna, già azzurra, e del Coach Cugliandro, oggi capo allenatore della Nazionale Bulgara di Basket in Carrozzina.

“Quest’anno ho deciso di lasciare il testimone (di capitano, ndr) a una persona educata e rispettosa del luogo, del lavoro e delle persone”, ha esordito a margine la Presidente Ilaria D’Anna. “Ricopro solo la carica di Presidente – ha continuato – e ne sono fiera. Questo sport per me è vita, lo trasmetto anche ai miei giocatori, visto che sono anche giocatrice. Obiettivi? Noi speriamo sempre di arrivare ai primi posti, ci mettiamo sempre in gioco”.

Intervenuto ai microfoni di StrettoWeb anche il coach Antonio Cugliandro: “la squadra è competitiva, con tanti giovani da diverse parti del mondo. Stiamo creando delle basi solide per il futuro. Le prospettive sono di raggiungere una salvezza tranquilla e quindi qualificarci per i playoff. Per quanto l’aspetto societario, noi siamo un club senza debiti e che va avanti con progetti. Di sponsor ce ne sono pochi, ne abbiamo uno che fa parte della nostra famiglia che è Farmacia Pellicanò. Purtroppo gli sponsor preferiscono investire su altre realtà, noi non siamo il calcio ma una realtà positiva che prova ad andare avanti con le proprie forze”.

“Siamo sempre felici quando partecipiamo alle presentazioni delle squadre sportive della nostra città, oggi in maniera particolare per la Reggio Calabria Basket in carrozzina. Siamo accanto a loro, per sostenersi ed inviare la città a seguirli perché hanno necessità del supporto di tutti. Anche da oggi lanciamo un messaggio che vuole dire che nulla è impossibile. E lo sport, in questi casi, è tra i migliori esempi di come con coraggio ed ostinazione, con fermezza e convinzione, si possono superare molti ostacoli”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. Il primo cittadino ha affermato inoltre: “sosterremo anche la candidatura della Reggio Calabria Bic, per poter ospitare al Palacalafiore l’Euro Cup di basket in carrozzina. Abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, anche dal punto di vista strutturale”, in riferimento a una grande novità che potrebbe portare un evento di portata europea a Reggio Calabria.

“Ricordo lo scorso anno quando avevamo preso l’impegno di sostenere, con un contributo importante della Città metropolitana, l’esperienza sportiva della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Oggi, in occasione della presentazione della squadra per il campionato, porto buone notizie, in quanto siamo in grado di mantenere fede a quanto detto insieme al consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella. Siamo lieti di avere riconosciuto il nostro impegno ad una realtà sportiva che lo scorso anno era partita con molte difficoltà, supportata, per fortuna, da uno sponsor che ha sempre creduto in questa squadra”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace. “Ci auguriamo – ha aggiunto Versace – che, anche con il nostro contributo, possiate continuare con più tranquillità la vostra esperienza di sport e non solo, perché con la vostra testimonianza ci avete sempre insegnato, in maniera composta, come si possono raggiungere grandi traguardi lavorando con impegno e senza grandi clamori”.

Presente anche il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella che ha dichiarato: “sa amministratore pubblico e da cittadino sono orgoglioso di questa realtà sportiva, fiero di affiancare l’impegno di questa società e di questi atleti speciali che ogni giorno ci rendono orgogliosi. La Bic Reggio Calabria ormai da anni porta alto il nome della nostra città nella serie A di categoria. A loro va il nostro in bocca al lupo per la stagione sportiva, confermando che saremo al loro fianco per la candidatura dell’Euro Cup. Siamo pronti ad ospitarlo, consapevoli che dai grandi eventi tutto il nostro territorio potrà trarne beneficio”.