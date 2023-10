Basket in Carrozzina, Reggio BiC KO alla prima: vince la corazzata Briantea

StrettoWeb

Arriva la prima sconfitta in quel di Cantù contro la Briantea 84 per la Reggio BiC. La formazione reggina cade in casa della favorita per vincere lo scudetto all’esordio nel massimo campionato del Basket in carrozzina. Pesano tantissimo le assenze del nuovo capitano, Sripirom e di Da Costa e Steiner, panchina di conseguenza corta per coach Antonio Cugliandro. A sostituire il nuovo capitano, in campo c’era Ilaria D’Anna, che rientra in campo nonostante qualche acciacco e i pochi allenamenti. La stessa è riuscita a dare ugualmente un contributo importante diffondendo la grinta e la tenacia ai suoi compagni di squadra. La gara è un monologo per la quotata Briantea che porta a casa la vittoria davanti al proprio pubblico. La nota sulla gara è la folta presenza del pubblico sugli spalti che ha fatto si che fosse una prima di campionato significativa per il movimento, come auspicava il presidente Zappile qualche settimana fa ospite a Reggio Calabria.

Ha commentato così Coach Cugliandro al termine della gara: “Abbiamo affrontato una corazzata, una gara davvero difficile ma ne eravamo già coscienti. Una regina del campionato come lo è sempre stata, il Cantù più forte di sempre. Abbiamo affrontato una trasferta già con un gruppo rimaneggiato visto le assenze del capitano Baz, di Marcus e di Steiner out per problemi, nonostante ciò hanno inciso anche le assenze in allenamento dove non ci si è potuti allenare in 10”.

“Voglio aggiungere una nota di merito per Ilaria – ha proseguito il Coach – col suo rientro in campo nonostante i pochi allenamenti ha dimostrato tutta la grinta trasmessa in maniera formativa ai suoi giovani compagni”. Conclude Coach Cugliandro:“Gli appuntamenti in calendario subiscono una variazione, la prossima gara in casa viene rinviata al 18 novembre contro il Santa Lucia, e questo ci da più tempo per preparare la prossima gara sempre in trasferta contro il Santo Stefano”.

Il tabellino

UnipolSai Briantea 84 Cantù (Carossino 22, Berdun 17, Serio 11, De Maggi 10, Ruggeri 7, Sbuelz 4, Carriggill 2, Geninazzi, Patzwald, Santorelli, Tomaselli)

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BiC (D’anna 8, De Horta Correia 6, Billi 4, Fikov 4, Ivanov 2, Likic 1, Pietrzyk, Beltrame)

Arbitri (Rambelli, Guerrini. Commissario: Zambolin).

Tempi (27-4, 52-11, 61-17, 73-25).