Bambino di 12 anni, rimproverato per i compiti, si lancia dal 4° piano e muore: è stato filmato in diretta

StrettoWeb

Una tragedia che apre tantissime riflessioni, per l’ennesima volta. Non solo sul gesto in sé, ma anche sugli attimi subito successivi. E non è la prima volta. Il riferimento è all’episodio accaduto a Roma, a Piazza dei Mirti, a Centocelle, dove un bambino di 12 anni si è lanciato dal quarto piano di casa propria. Come riporta il Messaggero, trattasi di suicidio dopo una lite in casa, un semplice rimprovero del papà per i compiti.

Questo sarebbe bastato al 12enne per togliersi la vita a metà pomeriggio, intorno alle 18: si è buttato nel vuoto, cadendo a terra, per strada, in una strada trafficata a quell’ora. Per questo è stato visto da alcuni testimoni e qualche ragazzino lo ha pure filmato in diretta. La diffusione delle immagini è stata poi bloccata dai Carabinieri prima che potessero essere diffuse. Oltre ai motivi del gesto del bambino, questa è l’altra pesante crepa riflessiva che si apre sulla vicenda. Perché non c’è stato solo chi si è immediatamente attivato per chiamare i soccorsi, in mezzo allo shock generale, tra pianti e urla, ma c’è chi ha avuto anche il coraggio di mettersi a filmare quella che è una vera e propria tragedia.