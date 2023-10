Bambina distribuisce la Comunione durante la Messa: scoppia la polemica

StrettoWeb

Una scelta che ha alzato un polverone mediatico e fa discutere, soprattutto tra i fedeli: un parroco, durante la Santa Messa della scorsa domenica, ha fatto distribuire la Comunione a una bambina, una chierichetta. La vicenda ha fatto tanto discutere nel bergamasco, nella frazione Ossanesga a Valbrembo, ma ha poi avuto una eco mediatica in tutta Italia. Secondo quanto determinato dai precetti della religione cattolica, l’Eucaristia può essere distribuita solo dal prete o dal ministro straordinario della Comunione.

Il parroco, don Eros Accorigi, dopo le segnalazioni arrivate fino alla Curia di Bergamo, ha così spiegato l’accaduto: “ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta. Che mi pare la più pura di cuore in mezzo a tanti peccatori. Sembra quasi che abbia ucciso una persona, non mi pare che sia stata vilipesa l’Eucarestia… non mi pare proprio”. Intanto il Vicario don Davide Pelucchi e l’ufficio liturgico hanno “sgridato” il prete esortandolo a non ripetere più tale azione.