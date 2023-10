Bagnara, tutti i vincitori del Premio Mia Martini 2023. Con un omaggio da brividi…

StrettoWeb

Si è svolta a Bagnara Calabra la prima delle finali del Premio Mia Martini 2023. Nel corso della serata sono stati assegnati i premi per le sezioni Una voce per Mimì , Evergreen e Etnosong. Due le giurie, una in piazza e una collegata con Bagnara Calabra attraverso la diretta della serata. Il pubblico attento ha seguito l’evento canoro giunto alla 29ª edizione. Le due giurie erano presiedute: a Bagnara da Antonino e in collegamento dal direttore artistico Franco Fasano.

I premi realizzati dall’orafo Michele Affidato sono stati vinti, per la sezione Una Voce per Mimì, da UNIKA (prima classificata), Alessandro Colosino (Premio Social). Per la sezione Evergreen i premi sono andati a Luca Breuza (Primo posto), Maryna Shmakova (secondo posto), Andrea Pirro (terzo posto) e Luca Breuza (Premio Social). Per la sezione Etnosong il premio è andato al trio campano Le Ninfe della Tammorra.

La serata condotta da Domenico Milani ha visto la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Malapena e di Antonino che ha concluso la prima finale della 29ª edizione con un omaggio da brividi alla grande Mia Martini. L’evento è patrocinato da Regione Calabria – PAC piano azione coesione, SIAE, Nuova IMAIE, Comune di Bagnara Calabra, Comune di Cittanova. L’organizzazione è dell’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra. Dalla Città delle Sirene il Premio, anche quest’anno, si trasferisce per il gran finale al Teatro comunale di Cittanova dove entreranno in scena le giovani promesse ei big della musica leggera Italiana i prossimi 9 10 e 11 novembre.