Baby gang in azione: ragazzo pakistano preso a calci e pugni a Corigliano-Rossano

Non si arresta l’escalation di violenza a Corigliano-Rossano ai danni degli adolescenti: protagonisti di questo odio una baby gang la quale, ancora una volta ha aggredito un ragazzo in Piazza Salotto nell’area urbana di Corigliano. La vittima, di origine pakistana, è stata presa ripetutamente a calci e pugni dal gruppo di facinorosi, decidendo però di subire in silenzio senza opporre resistenza.

Soltanto le sirene delle forze dell’ordine hanno fermato i bulli che se la sono data a gambe. Il ragazzo purtroppo, ha scelto di non denunciare l’aggressione. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare i soggetti della baby gang: prezioso sarà il contributo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.