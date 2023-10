Azioni di inclusione sociale per i giovani affetti dalla sindrome autistica: domani a Messina la presentazione

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, domani, martedì 17, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere a palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle azioni di inclusione sociale per i giovani affetti dalla sindrome autistica, fortemente volute dall’Amministrazione comunale e frutto di una convenzione nazionale tra Irib Cnr e Fipe Confcommercio. L’obiettivo è promuovere azioni di inclusione nel mondo del lavoro per ragazzi autistici supportati da innovative tecnologie Internet of Things (IoT), commercializzare oggetti creati da loro e predisporre negozi e locali ‘Autism friendly’ per una migliore accoglienza dopo adeguati corsi.

L’iniziativa, dopo un periodo sperimentale a Messina, sarà replicata in altre città italiane. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il direttore nazionale Fipe, Roberto Calugi; il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto; il responsabile Irib Cnr Messina, Giovanni Pioggia; la ricercatrice e psicologa dell’Irib Cnr di Messina, Flavia Marino; Carmelo Caporlingua, responsabile cooperativa sociale “Audacia”; e rappresentanti del laboratorio creativo “Sogni in Blu”.