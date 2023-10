Avis Calabria per la scuola: a Cittanova la premiazione per la Borsa di Studio della Solidarietà

StrettoWeb

L’Avis Calabria continua inarrestabile le sue azioni sul territorio tese a sensibilizzare sulla ricchezza del volontariato, sul valore della donazione e della cittadinanza ecologica e sostenibile, partendo dalle nuove generazioni. Domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 15.30, nel Centro Congressi “Giulio Cosentino” di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione della Borsa di Studio della Solidarietà per l’anno scolastico 2022/2023, realizzata con la Banda di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore.

Inoltre, verranno assegnati i premi per il concorso della campagna estiva “Strapp…a e vinci con Avis Calabria”, con il quale è stato chiesto ai partecipanti di girare un breve video che riprende il gesto dello strappo di un cerotto che nasconde un cuore (simbolo della donazione) esclamando la frase: “solo lo strappo fa male…Vieni a donare con AVIS”, e per il progetto “Sto bene…con avis”, volto a diffondere a genitori, docenti e alunni comportamenti legati alla salute e ai corretti stili di vita. Attesi per l’occasione tantissimi studenti provenienti da tutta la Calabria.