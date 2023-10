Associazione Incontriamoci Sempre, elogi dalla Rettrice della Sapienza e da Pippo Callipo

StrettoWeb

“A distanza di circa un mese dal Premio Simpatia della Calabria, abbiamo ricevuto dalla Rettrice della Sapienza, la Prof Antonella Polimeni, grandi elogi per l’attività che svolgiamo incessantemente a livello culturale, in un luogo diventato simbolo di cultura come la Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria“. E’ quanto dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati.

Prossimamente la visita sarà ricambiata da una delegazione dell’Associazione, grazie all’invito della Rettrice a visitare l’Università La Sapienza. “Anche il Cavaliere Pippo Callipo” conclude Strati “ci ha elogiato per l’impegno e la passione che mettiamo giornalmente a livello sociale, culturale e nel volontariato. La stima e l’affetto reciproco durano ormai da tantissimi anni”.