ASP Reggio Calabria, il Sindacato Nursing Up si rafforza con 6 nuovi ingressi: tutti i nomi e i dettagli

Grande entusiasmo ha suscitato all’interno del Sindacato Autonomo Nursing Up, fino ad oggi guidato egregiamente nella Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria da Giovanni De Foresta, la felice scelta fatta da sei dirigenti sindacali (cinque RSU ed un RSA), seguiti da molti lavoratori e lavoratrici, di confluire tutti insieme nel Nursing Up. “Una scelta necessaria per continuare a portare avanti le molteplici tematiche che interessano i lavoratori e le lavoratrici del Comparto Sanità ASP RC“, affermano gli interessati.

I sei nuovi sindacalisti, arrivati tutti dalla UIL FPL e transitati nel Nursing Up, sono:

Salvatore Scarfò RSU

Domenico Foti RSU

Roberto Cetina RSU

Luigi Scrivo RSU

Francesco Armocida RSU

Maria Caridi RSA

Il nuovo gruppo dirigente, bruciando le tappe visto la mole di lavoro che lo attende, ha già provveduto alla nomina degli organismi statutari presenti all’ASP di RC, con Coordinatore Roberto Cetina ed il Direttivo Aziendale così composto:

Salvatore Scarfò,

Luigi Scrivo,

Domenico Foti

Maria Concetta Caridi,

Francesco Armocida,

Antonino Azzarà,

Alessandro Morabito,

Infortuna Paola (Coordinatrice Ostetriche)

Claudia Meliadò (Coordinatrice Ostetriche).

“Soddisfatti per la scelta fatta, nel ringraziare il responsabile regionale Nursing Up Stefano Sisinni per l’accoglienza ricevuta, gli stessi ringraziano di vero cuore tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno riposto la loro fiducia sottoscrivendo l’adesione al nuovo sindacato, a dimostrazione che la scelta è stata condivisa dalla base. L’augurio è che molti ancora ci seguiranno in questo nuovo progetto sindacale che certamente porterà i suoi frutti”, si chiude la nota.