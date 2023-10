L’ASD Città di Siderno inizia col botto: 2-0 in casa del Saline Joniche e primi tre punti in cascina

StrettoWeb

Il Siderno vince la prima gara stagionale sbancano Saline per 0-2. Parte subito forte il Città di Siderno, Antonio Carabetta dopo nemmeno un minuto trova la rete ma il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco. Al 7′ prima vera occasione per gli jonici con una discesa in progressione sulla fascia sinistra di uno dei neo acquisto di quest’anno, vale a dire Anthony Albanese, che però non si concretizza. Ma difatti il gol era nell’aria: un minuto dopo su calcio d’angolo dalla destra a rientrare battuto da Antonio Commisso, la palla arriva in area ad Antonio Carabetta che porta in vantaggio il Siderno. Lo stesso Carabetta ancora protagonista con un azione in contropiede al 12′ senza riuscire però a concretizzare l’assist di quest’ultimo per il compagno in area di rigore.

La compagine di casa si affaccia in avanti al 15′ con un tentativo di Costantino da calcio piazzato dalla sinistra, palla in area che però si conclude con un nulla di fatto. Al 18′ Siderno vicino al raddoppio con Antonio Commisso che non riesce però a sorprendere con un pallonetto l’estremo difensore di casa nonché capitano Ritorto, che è bravo in uscita ad anticipare Commisso. Altro tentativo dei padroni di casa sempre da calcio piazzato sempre con Costantino alla battuta, palla in mezzo che non si concretizza. Al 23′ gli ospiti sfiorano nuovamente il raddoppio, sugli sviluppi da calcio di punzione di capitan Mario Fuda (al rientro in campo dopo 9 mesi dall’infortunio) Antonio Carabetta si invola sulla fascia sinistra serve in area una palla per Andrea Pasqualino che però non trova la rete. Lo stesso Pasqualino recupera un pallone al 26′ che imbecca la conclusione di Loccisano da fuori, respinta da un avversario. Sul finale di primo tempo un occasione per il Saline con una palla filtrante neutralizzata però dalla difesa Sidernese ed una doppia occasione nella stessa azione per i fratelli Pasqualino proprio per il Siderno prima con Andrea e poi con Rocco ma entrambi non trovano la rete, il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0 a favore del Città di Siderno.

Nella ripresa per causa precauzione per un possibile infortunio mister Costa effettua un cambio fuori Anthony Albanese e dentro Luigi Stefano, ridisegnando così l’assetto iniziale. Dopo due minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco, il Siderno ci prova con una conclusione da fuori di Loccisano che viene respinta in angolo. Il Saline si affaccia in avanti sempre su calcio piazzato al 7′ e 19′ ma entrambe le conclusioni si concludono con un nulla di fatto. Al 20′ occasione per Andrea Pasqualino che sfiora la rete. Eccola arrivare due minuti dopo, su un bel pallone recuperato da Stefano in area dalla sinistra che serve il compagno sulla destra che trova la rete e porta il risultato sul 2-0 per il Siderno. I padroni di casa successivamente si faranno vedere ancora in avanti con dei calci di punzione dal limite ed una conclusione di Mallamaci al 39′ calciata fuori. Il Siderno un minuto prima fallisce la rete del 3-0 con Carabetta. Sul finale c’è spazio per Valerio Caruso che rileva capitan Mario Fuda, ma di fatto il risultato finale non cambia.

Questo tempo “estivo” in questo periodo autunnale di Ottobre sicuramente ha inciso sul buona parte della prestazione di entrambe le compagini, mettici pure giocare un tempo ciascuno con il vento a sfavore. Sta di fatto che la formazione del duo Costa-Raso e della rinnovata dirigente biancoazzurra inizia nel migliore dei modi il suo percorso nel campionato di Seconda Categoria, battendo meritatamente 2-0 il Saline Joniche, da sottolineare la tribuna quasi piena sugli spalti e l’ingresso in campo con i ragazzi dei pulcini del settore giovanile della compagine locale, nonché dell’accoglienza ricevuta dalla società di casa. Testa dunque subito alla prossima gara Domenica 29 Ottobre alle ore 14.30 il Città Siderno esordirà al Raciti contro il Rizziconi, vi aspettiamo numerosi.

Saline Joniche-Siderno 0-2, il tabellino

Marcatori: 8′ pt A. Carabetta, 22′ st A. Pasqualino.

Saline Joniche: 1. Ritorto (C), 2. Palumbo, 3. Trapani, 4. Foti G.,5. Ianno’, 6. Lo Giudice, 7. Mercurio, 8. Mallamaci, 9. Manti, 10. Costantino, 11. Barbaro. A disp: 12. Pulitano’, 13. Foti G., 14. Gulli’, 15. Romeo, 16. Tripodi, 17. Foti S., 18. Verduci, 19. Foti F. Allenatore: A. Stelitano.

Città di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Albanese A., 4. Costa G., 5. Fuda V., 6. Gullaci F., 7. Pasqualino A., 8. Loccisano, 9.Commisso A., 10. Fuda M. (C), 11. Carabetta A. A disp: 12. Scruci, 13. Raso A., 14. Caruso V., 15. Filippone, 16. Archinà, 17. Fonte, 19. Figliomeni L., 20. Stefano. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Arbitro: Toscano di Reggio Calabria.