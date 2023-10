ASC Reggio Calabria lancia il corso di Istruttore di Calcio 2° livello settore giovanile: i dettagli

StrettoWeb

L’imminente riforma dello Sport non ha preso impreparata ASC Reggio Calabria, pronta a fornire tutte le competenze tecniche necessarie per i futuri istruttori di II° livello di Calcio Giovanile. E infatti il 5 novembre prenderà il via il Corso di Istruttore II° livello di Calcio Giovanile, comprensivo dell’immancabile Master in Coaching, al fine di dare un quadro completo di competenze ai corsisti che vogliono ricoprire un ruolo importante nella crescita dei ragazzi, non solo tecnica ma anche umana.

Già nella prima parte dell’anno ASC Reggio Calabria ha organizzato il corso di Istruttore di Calcio 1° Livello del Settore Giovanile, accolto con grande enfasi da coloro che gravitavano nell’ambito calcistico e/o che volevano approfondirne le tematiche ed intraprendere un percorso di crescita professionale ed esperienziale. Adesso, con la riforma dello sport, ASC va oltre, organizzando un corso di 40 ore, che avrà inizio il prossimo 5 novembre presso la sede ASC di Reggio Calabria, rimanendo sempre attenta alle evoluzioni normative ed alle esigenze dei propri affiliati.

Sei appuntamenti tenuti alternativamente dall’allenatore Massimo Scevola (allenatore Uefa B) e dal dott. Michelangelo Marino, Esperto in scienza della felicità e Mental coach, che termineranno il 2 dicembre con il riconoscimento della qualifica di Istruttore di calcio giovanile di II° livello e, soprattutto, il rilascio del tesserino, obbligatorio secondo i dettami dell’ultima Riforma dello Sport. Tanti ed approfonditi gli argomenti del corso al fine di fornire competenze a 360°, che andranno dalla metodologia e gestione dell’allenamento alla motivazione dell’atleta ed allo sviluppo delle abilità tecniche individuali. Un ricco programma di 40 ore con il rilascio dell’attestato finale di Istruttore di 2° livello di Calcio del Settore Giovanile e del tesserino e, soprattutto, con l’apprendimento delle giuste competenze per il ruolo che si andrà a ricoprire.

“La riforma dello sport ha posto particolare attenzione alla formazione degli istruttori che devono essere preparati non solo dal punto di vista tecnico, dovendo essere in grado di accompagnare l’atleta in un percorso di crescita sportiva, umana ed esperienziale” afferma il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini. “Noi di ASC su questo aspetto abbiamo sempre creduto ed è per questo che la nuova riforma non ci spaventa più di tanto, ma è solo un incentivo per incrementare gli strumenti da fornire agli istruttori di oggi per un migliore sport di domani”.