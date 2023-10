Arriva in Calabria il numero unico di emergenza 112, la sala operativa avrà sede alla Cittadella Regionale

StrettoWeb

“Vi faccio vedere in anteprima i lavori della nuova sala operativa del 112, il numero unico che servirà per chiamare il 118, il 113, il 112. La sala operativa è qui in Cittadella, di fronte ci sarà la sala operativa del 118″. E’ quanto afferma il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto tramite un video pubblicato su instagram.

Il Presidente nel video ha anche ha illustrato i locali della nuova sede operativa dell’112, con i monitor che daranno il quadro generale di quello che succede però poi ogni operatore, ogni receiver avrà il suo monitor, c’è un software appositamente in collaborazione con il Ministero dell’Interni per darà la possibilità al receiver di localizzare automaticamente e immediatamente chi sta telefonando avendo le coordinate senza che chi telefona debba dire che si trova al chilometro, o il numero della statale.

“La telefonata verrà trasferita o al 118 e la sala operativa del 118 sarà anche qui in Cittadella di fronte oppure al 112 o al 113. E’ un modo per dimostrare che anche la Calabria può fare le cose per bene. Abbiamo fatto una sala operativa bellissima, abbiamo avuto i complimenti anche dall’amministrazione centrale dello Stato che si occupa dell’112 ed è una delle sale più belle d’Italia” afferma Occhiuto.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto presenta la sala operativa del numero unico di emergenza 112