Arberia di Calabria: il Presidente dell’Albania Bajram Begaj a Spezzano Albanese

C’è grande fermento per la comunità di Spezzano Albanese che, il prossimo sabato 21 ottobre, si accinge ad accogliere il presidente della repubblica albanese Bajram Begaj. Il sindaco Ferdinando Nociti e tutta l’amministrazione comunale sono lieti di ricevere il Capo di Stato d’Albania nella propria cittadina, dove è stato organizzato un programma che prevede la partecipazione anche delle scolaresche locali.

“È un onore per noi – ha affermato il sindaco Nociti – ospitare il presidente Begaj. La nostra comunità arbëreshe è orgogliosa di conservare usi, costumi e tradizioni che, ancora oggi, ci legano alla Terra d’Albania. Sarà un momento di grande entusiasmo quello di ricevere il presidente Begaj a Spezzano Albanese”.

Per quanto riguarda il programma, la delegazione albanese dovrebbe giungere a Spezzano alle 15.00 e, accompagnata dal sindaco, muoverà verso Palazzo Luci per far visita al Museo Archeologico del Mordillo. A seguire, il presidente Begaj saluterà la comunità presso la sala consiliare.