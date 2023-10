Approdo dei crocieristi a Vibo Marina: “ecco cosa ha fatto il Comune per l’accoglienza”

StrettoWeb

“L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, insieme ai rappresentanti delle Pro loco di Vibo città e Vibo Marina, come da questi ultimi ricordato ha tenuto un incontro nelle scorse settimane proprio per vagliare le proposte da offrire ai crocieristi approdati per qualche ora nel nostro scalo. Appare ingeneroso, dunque, leggere oggi le doglianze di chi accusa l’ente di scarso supporto”. Ad affermarlo è l’assessore con delega al Turismo Giusi Fanelli, che non condivide la lettura secondo la quale il Comune sia stato inerte.

“Tutt’altro. Tra le nostre idee, condivise dalle stesse associazioni di promozione – spiega l’assessore – vi era quella di approntare un pacchetto che prevedesse il trasferimento in città dei crocieristi che avessero in desiderio di scoprire le nostre bellezze storiche e paesaggistiche, e saggiare in prima persona le bontà enogastronomiche del territorio”.

“Per far questo abbiamo contattato il tour operator, che ci ha però comunicato che il loro pacchetto era già stato venduto ai turisti e non prevedeva una vera e propria destinazione Vibo. L’assessorato ha quindi portato a conoscenza di ciò le Pro loco e si è prodigato ad incontrare il proprietario della CroisiEurope, Gerard Schmitter, ed il comandante, portando in dono prodotti tipici anche per i viaggiatori, unitamente ai dépliant sul patrimonio monumentale e sulle tradizioni locali“.

“Un gesto di accoglienza e attenzione particolarmente apprezzato, come testimoniato proprio dalle parole del comandante ma anche dello stesso tour operator. Da qui l’impegno di proporre dei percorsi turistici con degustazione di prodotti che sembra soddisfare il desiderio dei turisti. Questo, però, sarà possibile soltanto a partire dalle crociere future, dal primo gennaio in poi”.