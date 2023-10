Anche Cosenza chiede la pace: a Palazzo dei Bruzi sventolano le bandiere di Israele e Palestina

StrettoWeb

Anche la Calabria affronta il conflitto tra Palestina e Israele chiedendo la pace tra i due popoli. A Cosenza, prima che iniziassero i lavori del Consiglio Comunale, il presidente alla Commissione Legalità Chiara Penna ha affrontato la questione mentre il consigliere Francesco Turco appendeva al balcone del Municipio uno striscione con la scritta “pace” e le bandiere dei due stati belligeranti.

“Il conflitto dura da 75 anni. La comunità internazionale, del resto, ha ignorato per anni le condizioni di vita degli abitanti della Striscia di Gaza, abbandonati a se stessi dal punto di vista umanitario e politico. Il governo israeliano ha, allo stesso modo, perseguito una politica estera nel medesimo senso: tra novembre 2020 e ottobre 2021 le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso circa 300 civili palestinesi, secondo il rapporto dell’alto commissariato delle Nazioni Unite”.

“D’altro canto, Hamas ha violato tutti i Trattati e le convenzioni internazionali con il massacro di centinaia di civili israeliani. Ma niente può giustificare l’attacco indiscriminato verso altrettanti civili palestinesi la cui unica colpa è la loro nazionalità: togliere acqua, cibo, mezzi di sopravvivenza a 2 milioni di persone, che già da anni sono sottoposte alla violazione dei diritti umani è un crimine di guerra. Non esiste, dunque, sicurezza per nessuno senza diritti“.

“Si chiede allora – conclude Penna – alla comunità internazionale di intervenire attivamente per interrompere questo disastro, di agire per proteggere i civili palestinesi e israeliani creando corridoi umanitari, ma soprattutto per arrivare ad una soluzione definitiva che faccia cessare le ostilità tra Palestina e Israele attraverso il rispetto degli accordi siglati”. Anche il sindaco Franz Caruso si è unito all’accorato appello del consigliere comunale affermando: “Pace. Adesso. Non esiste nessuna soluzione diversa dalla Pace: Cosenza è vicina al popolo israeliano e a quello palestinese. A Palazzo dei Bruzi, sono esposti i simboli di una speranza forte: la Pace, adesso”.