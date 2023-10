Si alza il sipario su “Domenica d’Incanto”, appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro

StrettoWeb

Una commedia che Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro, ha scritto nel 2006 con il grande maestro Nino Gemelli. Un racconto di forte impatto e grande attualità: non c’era ancora la forza pervasiva dei social, ma stavamo già vivendo una sorta di isolamento mediatico, che avrebbe poi portato anche al fenomeno degli hikikomori, i ragazzi di 14 o 15 anni che non escono mai dalla loro stanza ma vivono perennemente attaccati allo schermo del telefono o del pc.

Parliamo di “The best family – ‘A famigghja d’e besti”, che domani – domenica 22 ottobre alle 18.30 – alza il sipario sulla nuova stagione del “Teatro Incanto” per il consueto appuntamento con “Domenica d’Incanto”. “Scrivere una commedia con Nino Gemelli è stata una scuola pazzesca, soprattutto perché ho capito tantissime cose che all’epoca della mia prima commedia, “Giù il cappello!”, non mi erano ancora chiare – spiega Francesco Passafaro.

“Conservo gelosamente gli appunti che abbiamo realizzato insieme, la prima stesura del copione, rigorosamente su carta, i mille ricordi degli stratagemmi che abbiamo inventato insieme per realizzare la storia della famiglia Talarico. Credo che in fondo un piccolo sogno sia stato realizzato da parte di entrambi: Nino che negli ultimi anni della sua vita, come un nonno lascia al nipote la sua eredità, ha voluto lasciarmi qualcosa di veramente prezioso, una commedia scritta insieme a lui, e sono certo che il fatto che ci fosse qualcuno dei suoi allievi che continuasse la sua opera, abbia fatto felice anche lui”.