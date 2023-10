Un’altra giovane vita spezzata: 28enne muore a Cosenza dopo giorni di agonia

StrettoWeb

Una terribile perdita, un’altra giovane vita spezzata a causa di un maledetto incidente: Francesco Pagliaro, 28 anni, è deceduto dopo 4 lunghi giorni di agonia all’ospedale Annunziata di Cosenza dove era ricoverato in condizioni disperate. Il giovane era rimasto coinvolto in un terribile scontro nella notte tra sabato e domenica scorsi, sulla statale 616 che conduce a Motta Santa Lucia, paese della vittima. Per cause ancora in fase di accertamento, Francesco aveva perso il controllo del veicolo ed è finito sotto un cavalcavia.

La famiglia, seppur disperata per la perdita del 28enne, ha deciso di dimostrare grande generosità disponendo l’espianto e la donazione degli organi per dare ad altri pazienti una nuova speranza. Un gesto che farà vivere lo spirito di Francesco nel corpo degli altri. Il giovane, da poco tempo, aveva realizzato il suo sogno di aprire un salone da barbiere a Falerna.