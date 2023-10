Nota azienda calabrese coccola i clienti con uno sconto speciale: così Alessandro Pagano celebra i 20 anni della sua attività

StrettoWeb

Vent’anni di comfort e qualità, sono i pilastri su cui si regge Alessandro Pagano – Il Divano Italiano, realtà di arredo specializzata in divani e imbottiti artigianali che si appresta a festeggiare il suo primo ventennio con un regalo davvero speciale per i suoi clienti. “Tutto partì dall’idea di espandere la precedente attività commerciale della mia famiglia legata alla commercializzazione di mobili, elettrodomestici e materiale per l’edilizia. Dopo un’accurata analisi, individuai nel settore degli imbottiti il mercato sul quale investire. Da quel momento decisi di partecipare a numerosi workshop per poter acquisire il know-how”.

Queste le parole con le quali Alessandro Pagano racconta l’inizio della storia della sua azienda, nata nel 2003 nel vibonese, in Calabria, dall’anima imprenditoriale dello stesso fondatore, da cui, tra l’altro, prende il nome. Una realtà che ha investito le proprie risorse nella ricerca di quella che dal sito stesso dell’azienda viene definita “eccelsa qualità italiana”. Elemento che, partendo dal territorio calabrese, ha portato l’azienda a crescere sempre più con i suoi store, tanto da essere presenti anche in Sicilia e in Lombardia.

Per le sue collezioni di divani, letti, poltrone e complementi ad essi correlati, Alessandro Pagano ha sempre scelto il massimo comfort realizzato artigianalmente con i migliori materiali e strumenti in circolazione, e soprattutto a km 0. Caratteristiche, queste, che hanno portato le Camere di Commercio italiane a conferire ad Alessandro Pagano il Premio “Made in Italy”. Una certificazione che assicura ai clienti da un lato che tutti i materiali utilizzati provengano da materie prime italiane e dall’altro che la produzione avvenga in Italia da artigiani altamente qualificati. A tal proposito, continua Pagano: “le nostre maestranze sono tutte costituite da ragazze e ragazzi del posto che sono cresciuti all’interno dell’azienda e che continuano a lavorarci con impegno e serietà. Questo non può che essere un valore aggiunto per la nostra produzione e il nostro prodotto”.

Punto di forza dell’azienda è, infatti, la gestione interna dell’intero ciclo produttivo, che prende vita e si sviluppa nella sede madre di Arena, in provincia di Vibo Valentia. Dalla progettazione alla realizzazione, fino alla distribuzione finale e anche oltre con il servizio di assistenza post-vendita: un tratto distintivo, quest’ultimo, che rende il marchio riconosciuto e apprezzato dal mercato italiano. L’attenzione al dettaglio in tutte le fasi di produzione e vendita del prodotto, d’altro canto, è stata anche confermata nel 2016 quando ottenne dal DINTEC, il Consorzio del Sistema Camerale per l’Innovazione Tecnologica, la certificazione “Traceability & Fashion” che garantisce al consumatore la massima trasparenza rispetto all’origine delle principali fasi di lavorazione del prodotto, attraverso un rigido sistema di tracciabilità e controllo.

In questo modo, Alessandro Pagano – Il Divano Italiano ha saputo imporsi negli ultimi 20 anni come un’impresa dalle radici solide, poiché prosegue con fermezza portando avanti il progetto iniziale, rimanendo al contempo flessibile e attenta alle esigenze del cliente. Infatti, quest’ultimo non solo viene agevolato durante la fase di acquisto – poiché scegliendo direttamente dal produttore salta diversi passaggi commerciali –, è altresì assistito durante le diverse fasi di post-vendita.

Sconto speciale: come usufruire della promozione

La filosofia di Alessandro Pagano è quella di offrire il massimo comfort, in termini sia di qualità che di prezzo. Ecco perché, in occasione dei suoi primi 20 anni, l’azienda ha deciso di regalare ai consumatori 20 giorni di sconto. Per poter usufruire della promozione, vi basterà recarvi presso i loro punti vendita, come quello di Reggio Calabria, Ravagnese al numero 20 della Strada Statale Jonica 106, dove troverete il coupon sconto e altre sorprese pensate per celebrare insieme questo importante traguardo.

Un grande risultato che rappresenta anche un nuovo punto di partenza dato che – come dichiara il fondatore – “l’azienda cerca di innovarsi continuamente restando sempre un passo avanti con i tempi. Siamo sempre alla continua ricerca di nuovi materiali e design innovativi, anche da un punto di vista strutturale. La nostra azienda è completamente green, i nostri pannelli solari ricoprono interamente i consumi derivati dalla nostra struttura e dai numerosi macchinari che la popolano. Questi ultimi rientrano nella cosiddetta Industria 4.0 per cui possiamo definirci all’avanguardia con la digitalizzazione industriale”. Finora, si è parlato, dunque, dei primi vent’anni di Alessandro Pagano – Il Divano Italiano, ma stando a quanto rivelato, ci sono già basi significative per affrontare al meglio i prossimi a venire.