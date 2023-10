Ad Antonimina una via dedicata ad Eunice Kennedy Shriver

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte all’intimazione di una via ad Eunice Kennedy Shriver, fondatrice del Movimento Special Olympics, nel Comune di Antonimina. La proposta, promossa dall’associazione “I Girasoli della Locride”, ha trovato il sostegno del sindaco Giuseppe Murdaca e dell’intero consiglio comunale del piccolo centro locrideo, celebre per le sue terme. All’iniziativa hanno preso parte anche il senatore Nicola Irto, il consigliere metropolitano Rudi Lizzi e numerosi sindaci della Locride.

“E’ un momento bellissimo – ha commentato Carmelo Versace – che dimostra, ancora una volta, il grande lavoro dei ragazzi de “I Girasoli della Locride” e della loro presidente, Irma Circosta, che si confermano campioni nello sport, così come nella vita e nell’impegno verso la comunità e la società civile. Tutti noi, adesso, avremo bene impresso in mente il nome Eunice Kennedy Shriver, potremo conoscere meglio e approfondire la storia e l’opera di chi è riuscita a stravolgere in positivo il concetto stesso di sport, infondendo certezze e speranza in milioni di persone in tutto il mondo”.

“Un grazie – ha proseguito il sindaco metropolitano facente funzioni – è obbligatorio per la presidente Circosta, per il sindaco Murdaca e per la sensibilità dimostrata da tutto il civico consesso di Antonimina. Un saluto lo rivolgo al fondatore e vicepresidente di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti, ed al Direttore Regionale Special Olympics, Luisa Elitro, per lo straordinario lavoro che portano avanti”.

“Noi – ha concluso Carmelo Versace – abbiamo l’obbligo di sostenere e incentivare realtà positive come “I Girasoli della Locride”, di stare al fianco di ragazzi e ragazze fantastici e di famiglie che, nel quotidiano, affrontano difficoltà enormi. Oggi, siamo tutti un po’ più ricchi grazie all’ennesima lezione di civiltà, umanità, forza e determinazione degli atleti e delle atlete dei Girasoli”.