A Reggio Calabria un importante evento internazionale dal titolo “La Psicoanalisi nel terzo millennio: l’inconscio oggi” 

StrettoWeb

Dopo la prima tappa Romana nella suggestiva cornice di Spazio Sette, punto di incontro tra il Circolo Psicoanalitico dei Caraibi e quello del Mediterraneo, il Convegno Internazionale dal titolo “La Psicoanalisi nel terzo millennio: l’inconscio oggi” arriva a Reggio Calabria.

Un evento eccezionale in cui relatori provenienti da diversi paesi si incontrano per un interscambio sugli apporti della Psicoanalisi alla lettura del malessere contemporaneo e al suo risvolto sociale. A fare da cornice allo spessore degli interventi, saranno i contributi dell’arte -con i racconti per immagini- e della musica con il concerto Ensemble di clarinetti del Conservatorio di musica “F.Cilea”.

Ospita e patrocina l’evento la Sala “Monteleone” del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova. Il convegno organizzato in occasione del trentaduesimo anniversario della fondazione del Círculo Psicoanalítico del Caribe – CPC, nonché del terzo anniversario della fondazione del Circolo Psicoanalitico Caraibico del Mediterraneo – CPCM, è gratuito e rivolto a psicologi, psicoanalisti, psicoterapeuti, psichiatri, sociologi, medici e altre figure professionali interessate al tema della salute e a chi lavora a stretto contatto con la sofferenza umana.

L’arrivo del Circolo Psicoanalitico in città, ha mobilitato l’interesse e il sostegno di enti e istituzioni: oltre all’ Università Nazionale di Colombia, alla Scuola di Studi in Psicoanalisi e Cultura Facoltà di Scienze Umane di Bogotà, e allo Spazio Sette libreria Roma, patrocinano l’evento il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – CNOP, l’Ordine degli Psicologi della Calabria – OPC, ACE Medicina Solidale Reggio Calabria, il Conservatorio di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Città di Reggio Calabria, il Comune di Anoia (RC).

Il convegno “La Psicoanalisi nel terzo millennio: l’inconscio oggi” si svolgerà come da programma allegato. E’ possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo cpcmediterraneo@gmail.com