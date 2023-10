A Messina il 2° Master di Risiko Challenge

StrettoWeb

Il Club ufficiale “Risiko dello Stretto” organizza il “il Master di Risiko Challenge” che si svolgerà domenica 8 Ottobre dalle ore 09:00 (Apertura iscrizioni), presso l’Associazione “Aenigma” in Via Croce Rossa 49/51. Il vincitore del torneo entrerà di diritto alle fasi finali del Torneo nazionale di Risiko Challenge per stabilire chi sarà il nuovo campione italiano per l’anno 2023.

Gli iscritti avranno diritto a giocare due partite di qualificazione:

Prima partita alle ore 10:00;

Seconda partita alle ore 14:15;

A seconda del numero di iscritti, si svolgeranno poi delle semifinali e la finale che decreterà il vincitore del torneo. In premio.

1° Classificato: Coppa+Consolle retrogaming (con più di 50 iscritti) o un gioco da tavolo EG;

2° Classificato: Coppa+Gioco da tavolo EG;

3° Classificato: Coppa+Gioco da tavolo EG;

4° Classificato: Coppa+Carro armato “Moon Father”;

Inoltre tutti i partecipanti avranno in regalo un ricordo realizzato da “Moon Father”.