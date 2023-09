“Wine & Food”, alla scoperta dei tesori enogastronomici di Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Il connubio perfetto tra Calabria e Sicilia esiste e risiede nella produzione vinicola, perla all’occhiello delle due regioni del profondo Sud. Tradizione, ma anche innovazione per gli eventi di Isola di Capo Rizzuto, a Crotone, e Venetico Superiore a Messina. Unico comune denominatore: il vino. Due iniziative ben salde alle radici locali ma che, allo stesso tempo, si pongono come obiettivo quello di far conoscere, fuori dai confini, i frutti della vendemmia.

Il Festival dell’Uva di Isola di Capo Rizzuto

In un’atmosfera fantastica, tra Piazza del Popolo e il Cinema Teatro “Eraclea” si è svolta la prima edizione del Festival dell’Uva, un evento straordinario dedicato alla celebrazione dei prodotti di punta del territorio: vino, finocchio e olio. Un successo non solo per la scoperta dei sapori locali, ma anche per l’opportunità di rilanciare il discorso sul marchio “Sant’Anna DOC” portando avanti una tradizione storica che potrebbe riaprire nuove opportunità di promozione del territorio e potrebbe fungere da volano per i giovani imprenditori.

Il Festival dell’Uva, voluto ed organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, è stato il

palcoscenico ideale per esplorare i tesori gastronomici di Isola Capo Rizzuto ma anche le Eccellenze artistiche locali come gli il gruppo di musica popolare Astiokena e il rapper Free- O che ha presentato il suo nuovo album “Calabrese”. Tra gli altri intrattenimenti anche gli sbandieratori di Bisignano, gli Ottopiù Street Band e l’animazione a cura di Antonio Greco.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stato il viaggio alla scoperta dei D.O.C. Cirò, Melissa e ovviamente il Sant’Anna che è stato al centro della manifestazione. Gli esperti, nel corso della tavola rotonda “Il Sant’Anna per ripartire, idee e progetti nella terra dello storico

D.O.C.” hanno raccontato la storia millenaria di questo vino, con radici che affondano nell’antica Grecia. Le degustazioni hanno permesso agli ospiti di apprezzare la complessità e la raffinatezza di questo nettare prezioso.

La degustazione di vini e prodotti si è volta al centro della Piazza, in un’area denominata Isoland Village, che è stata curata da diverse

Proloco dei comuni limitrofi guidate dalla Proloco di Isola Capo Rizzuto, poi produttori locali e importanti case vinicole che hanno fatto degustare i loro prodotti di alta qualità. Prezioso è stata anche la collaborazione della scuola Alberghiera di Le Castella che con

grande professionalità hanno offerto servizi di accoglienza e supporto alla degustazione.

Nel corso dell’evento hanno preso parte anche molti Sindaci e amministratori del comprensorio, tra cui il Presidente della Provincia Sergio Ferrari. Un successo è stato anche il corso di sommelier a cura dell’associazione Vivavisione. Insomma, la prima edizione del Festival dell’Uva di Isola Capo Rizzuto è stata un trionfo. Ha creato un ponte tra le generazioni, permettendo ai visitatori di scoprire la storia e la cultura di questa terra.

La Festa della Vendemmia a Venetico Superiore

Inizia il conto alla rovescia per la Festa della Vendemmia di Venetico Superiore, nel messinese, arrivata alla sua decima edizione. Un successo già scritto negli anni trascorsi che si riconferma evento attesissimo per il borgo siciliano. Tutto pronto quindi per il 30 settembre, start alle ore 16. La voglia di guardare al futuro si incontra perfettamente con la tradizione, punto fermo dalla vendemmia: tra le iniziative infatti, sarà presente una dimostrazione della pigiatura che coinvolgerà i più piccoli.

Non solo vino quindi, ma anche spettacoli: allieteranno la serata Luciano Fraita e il fuochista Nino Scaffidi direttamente da “Tu Si Que Vales”. Immancabile anche la tradizionale “corsa con le botti”, la presenza del gruppo folk “I zagara d’ aranciu” e una visita guidata all’Antico Palmento. Il tutto verrà accompagnato dalle produzioni locali che saranno oggetto di degustazione per i partecipanti con visione della preparazione della mostarda. Un evento da non perdere!