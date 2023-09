Weekend di fuoco in Calabria: in fiamme due auto e un ristorante a Sibari

StrettoWeb

Fiamme tra sabato e domenica nella zona di Cassano allo Ionio: un incendio ha interessato una Seat Leon, situata in zona Cappuccini. L’auto ha preso velocemente fuoco danneggiando parlazialmente una Smart parcheggiata vicino. Oltre alle auto in fiamme, anche un ristorante nei pressi dei Laghi di Sibari ha preso misteriosamente fuoco nella parte sul retro. Danneggiati in particolare il bar e la cucina e i macchinari presenti, tra cui frigoriferi e forniture. I danni si aggirerebbero intorno ai 50mila euro. Sul luogo presenti i Vigili del Fuoco del distretto di Rossano che hanno estinto il fuoco. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Cassano: la pista più battuta è quella dell’incendio doloso.