WeddingExpo a Villa, una kermesse di 4 giorni che coinvolge espositori e coppie di futuri sposi di Calabria e Sicilia

La magia del matrimonio in un evento unico che coinvolgerà le regioni Calabria e Sicilia. Il WeddingExpo a Villa San Giovanni. Una grande fiera, il cui accesso per gli ospiti è gratuito, con circa 100 espositori, che si trasforma in evento dalle molteplici sfaccettature grazie a tante iniziative collaterali come spettacoli, concorsi e trasmissioni tv dedicati agli sposi. Torna per la 13esima edizione con una presenza importante in riva allo Stretto, quella del famoso wedding planner Angelo Garini, conosciuto in tutt’Italia come l’architetto delle spose, che, da Milano, sarà presente a Reggio Calabria per la serata inaugurativa e per tutte e quattro le giornate di kermesse che vanno dal 19 al 22 ottobre 2023.

Organizzata da “Mediterranea Comunicazioni”, la manifestazione, che si svolgerà su oltre 6000 metri quadri di area espositiva, allestita e attrezzata presso la Perla dello Stretto, è una delle più importanti della Calabria.

Una nuova edizione, dunque, con la novità del contest “Vinci il matrimonio” che prevede come primo premio un lauto contributo alle spese della cerimonia per la coppia vincitrice. Sono già oltre 300 le coppie iscritte al concorso che, con spirito goliardico, si cimenteranno in prove e giochi per vincere gli ambiti premi messi in palio.

Una sfilata, un cooking show, una gara di portamento, sono solo alcune delle divertenti prove alle quali si sottoporranno i fidanzati all’interno di un format televisivo in onda su Wedding Tv e Radio Touring 104, con spettacoli serali condotti da Marco Renzi e Alessandra Giulivo.

Un evento dedicato agli sposi unico in tutta la provincia reggina e uno dei pochi in tutta la Calabria, che muoverà l’economia della nostra regione in un comparto che, soprattutto nel settentrione d’Italia, costituisce un settore di traino molto importante.