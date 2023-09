Webuild firma un protocollo con il Ministero della Giustizia per il reinserimento dei detenuti nella società civile

StrettoWeb

Legalità, lavoro specializzato e formazione: sono queste le parole alla base del tavolo comune tra Webuild e Ministero della Giustizia italiano per l’assunzione e il reinserimento dei detenuti nella società civile. Il Gruppo ha infatti firmato oggi con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) un Protocollo d’Intesa che punta ad occupare ed ampliare le opportunità di impiego dei detenuti, sopperendo al contempo alla carenza di personale qualificato che il settore delle costruzioni sta riscontrando sul territorio nazionale, a partire dal Sud Italia.

“Il lavoro in carcere contribuisce ad assicurare una maggiore armonia nelle sezioni, garantisce un’opportunità di rieducazione del detenuto, abbatte il tasso di recidiva. Ringrazio Webuild, un altro partner che si affianca al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per migliorare la qualità dell’esecuzione penale e quindi il livello di sicurezza del nostro Paese. Lavoro e formazione negli istituti penitenziari non sono un premio, ma lo strumento più utile per il recupero delle persone e il contrasto dell’illegalità, dentro e fuori dalle carceri”. Così il Sottosegretario Andrea Ostellari ha salutato la firma dell’intesa.

“Come grande azienda di sistema, Webuild è chiamata ad interagire con un ruolo sempre piu ampio con istituzioni, aziende, società civile. Con la firma di oggi, vogliamo creare nel settore nuove opportunità di reinserimento nella società civile per chi vive il carcere, cercando di combinare il supporto a chi necessita di nuove opportunità professionali con lo sviluppo del Sistema Italia delle Infrastrutture. L’assunzione di personale anche non qualificato, insieme ad un piano di investimenti in formazione, è fondamentale per creare una società sempre piu coesa oltre che per l’attuazione del PNRR, per garantire una crescita duratura ed equa”, ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato del Gruppo Webuild.

Il protocollo, che segue quello firmato dal Gruppo lo scorso luglio con l’Arma dei Carabinieri in tema di security aziendale e legalità, rappresenta un atto di grande impatto sociale. Webuild offre al DAP, liberamente e in piena autonomia, il proprio impegno finalizzato all’occupazione dei detenuti destinatari dell’iniziativa, a cui assicurerà, a titolo gratuito, la formazione, i mezzi, le attrezzature e i materiali necessari per l’esecuzione del programma. Il DAP, attraverso le sue strutture diffuse sul territorio, si impegna ad individuare detenuti che per il tempo che intercorre alla fine della pena e per attitudine risultino potenzialmente in grado di avviare un percorso professionalizzante. L’iniziativa permette al Gruppo di impiegare e formare personale specializzato in grado di dare contributo concreto alla realizzazione dei 31 progetti infrastrutturali in corso in Italia – dalle linee ferroviarie ad alta capacità in Sicilia, alla nuova Diga Foranea di Genova, alla Metro C di Roma –, e va ad inserirsi nei piani di recruiting del Gruppo per le nuove generazioni e i non occupati e per chi vuole operare in cantieri altamente innovativi e tecnologici.