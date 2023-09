Volley, prima settimana di allenamenti per la SportSpecialist Reggio Calabria: la fiducia diventa attesa

StrettoWeb

Per dare corpo e sostanza a grandi obiettivi il cammino da compiere parte da lontano e, passo dopo passo, metro dopo metro, richiede abnegazione e gioia di conquista. Quando gli obiettivi sono gli stessi per un drappello di giovani all’assalto di mete da raggiungere collettivamente, è come se la fatica, distribuita tra tutti i componenti, si trasformasse in ali che permettono di volare verso approdi dolci su cui planare. A questo si è assistito durante la prima settimana di duri allenamenti sostenuti dalla SportSpecialist Volley Reggio Calabria che, tra sala pesi e la magnificenza del PalaPentimele, ha cominciato a pompare energia, fisica ed emotiva, guardando verso l’orizzonte con una data cerchiata in rosso: quella del 7 ottobre, pomeriggio della “prima” nel maestoso teatro del campionato di Serie B Nazionale.

Sarà una trasferta, sarà Bisignano: il banco di prova iniziale dal quale ricavare le vibrazioni dell’esordio e le indicazioni che condurranno all’atterraggio, la settimana successiva, sul rettangolo di gioco dello storico impianto reggino. La Paomar Volley Siracusa a bagnare il varo casalingo della nave che da questa settimana sulla via del tramonto sta navigando seguendo la rotta indicata dal coach Antonio Polimeni. A dare ritmo ed intensità alla preparazione, fatta di esercizi di potenziamento e affinamento, di resistenza e addestramento, il preparatore atletico Leonardo Zema che non distoglie gli occhi per un attimo dai movimenti di ogni singolo atleta, che non manca di sostenerne gli sforzi e che, di concerto con il mister, non dimentica quanto importante sia accompagnare la fatica con la leggerezza d’animo, la concentrazione sul lavoro in campo con la serenità di tredici compagni ogni giorno sempre più amici, di tredici ragazzi ogni giorno sempre più squadra, sempre più gruppo.

Un mutamento scortato dagli sguardi premurosi del direttore generale Marco Tullio Martino e del team manager Ascenzio Corso. Un carico quotidiano, quello affrontato col sorriso da Capitan Laganà e compagni, che acquisisce valore ulteriore grazie alla solerzia tracimante esperienza di mister Franco Giglietta, l’allenatore in seconda ed alla puntuale diligenza di Francesco Giglio, assistente di Polimeni. E’ solo l’inizio, ma quando la fiducia diventa attesa è il migliore degli inizi.