Volley, prosegue la preparazione della Nino Romano. Ufficiale lo staff dirigenziale

Continua l’organizzazione della nuova stagione della Polisportiva Nino Romano. Le prime riunioni operative dei vertici societari, hanno permesso di trovare l’accordo, nel segno della continuità, sia con il direttore tecnico Mauro Maccotta che con il suo staff. Ampia la soddisfazione delle parti interessate per il rinnovato storico legame, anzitutto effetto delle solide relazioni umane tessute negli anni e che hanno consentito di raggiungere prestigiosi risultati sportivi.

Intanto, ufficializzato anche il ramo dirigenziale che si occuperà di provvedere alla organizzazione del club. Nel ruolo di team manager e direttore sportivo, confermata Gina Campagna. L’ex atleta dell’Unrra Casas Messina sarà, ancora una volta, punto di riferimento all’interno del management della Romano. In aggiunta, tornerà anche a dare una mano in palestra, integrando i quadri tecnici. Classe ’68, Gina è attualmente docente di Greco e Latino presso il Liceo Classico “Impallomeni” di Milazzo. I suoi trascorsi sportivi da atleta li condivide orgogliosamente con la storia della prestigiosa pallavolo siciliana. Ha cominciato a giocare da giovanissima nella Romano. Poi, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni’ 90, è una delle protagoniste della scalata dalla C1 fino alla A2 della “Mangiatorella” (nome societario: Unrra Casas Messina). Intrapresa la carriera di allenatrice, Gina ha conseguito il titolo di tecnico Fipav 2° grado, 3° livello giovanile. Forte la storica collaborazione, con la prof.ssa Barresi, quale tecnico dei Centri di Avviamento Sportivo della Romano stessa. Ha ricoperto anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile della Polisportiva ’95 di Barcellona. Tra il 1993 e il 1997 ha guidato la Polisportiva Santa Lucia del Mela nei tornei di serie C2 e C1 femminile. Sono gli anni in cui coniuga la professione di archeologa con l’attività di tecnico. Dal 2015 fa parte dello staff della Polisportiva Nino Romano, dapprima come tecnico del settore giovanile e, nelle ultime due stagioni, all’interno del management. Al suo fianco un’altra conferma quella di Ciccio Formica, pure lui storico dirigente societario.

“Anche quest’anno continuerò a far parte della Polisportiva Nino Romano – ha dichiarato Gina Campagna – Metterò a disposizione il mio bagaglio di esperienza pure in ambito tecnico per dare una mano sia nei settori giovanili che nella prima squadra. L’entusiasmo è sempre quello delle ultime annate e gli obiettivi, sfiorati l’anno scorso, forniranno certamente nuove motivazioni per affrontare la nuova stagione”.

Per il secondo anno consecutivo responsabile dell’area marketing sarà Simone Lo Duca. Simone inizia a giocare a pallavolo con il Csi Milazzo, nel ruolo di centrale, arrivando a disputare il massimo campionato regionale di serie C. Nel 2005 si trasferisce a Roma per studio e lavoro. Pur continuando a giocare in campionati di prima e seconda divisione, porta avanti la sua attività professionale nel settore estetico con il ruolo di responsabile commerciale, consulente e formatore in ambito comunicazione e marketing. Dal 2014 al 2020 è docente di comunicazione e marketing presso le scuole di estetica della regione Lazio. Nel 2021 torna a Milazzo ed entra nella famiglia della Nino Romano. Oltre all’area marketing, Simone ricoprirà, anche per la prossima stagione, l’incarico di responsabile dell’area comunicazione.

Queste le sue prime dichiarazioni: “La stagione passata ha segnato un punto di svolta nel nostro modo di dialogare con i nostri tifosi e, complice il grandissimo anno che le nostre ragazze hanno disputato in tutte le categorie, abbiamo ottenuto grandissimi riscontri: palestra sempre piena ed i nostri canali social seguitissimi. Quest’anno mireremo a migliorarci ancora, cucendo con il tessuto economico cittadino un rapporto, se possibile, ancora più stretto in modo da raggiungere vantaggi significativi, sia noi che i nostri partner”.

Nello sviluppo della comunicazione del club, Simone sarà affiancato, anche quest’anno, da Domenico Abbriano: “Lo scorso anno ho vissuto un’esperienza incredibile sia sotto il profilo umano che professionale. La Romano riesce a coniugare competenza ad un clima di calore familiare sempre più difficile da riscontrare; la dimostrazione che si può essere efficienti senza dimenticare il significato vero dello sport: coltivare l’uomo per consentirne la massima espressione del potenziale affettivo e relazionale. Con Simone faremo in modo che risalti il più possibile, in termini comunicativi, questa caratteristica. Sono fiero di poter affiancare il mio nome ed il mio contributo a quello di questa grande famiglia”.