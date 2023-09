Visita Valditara a San Luca, Furgiuele (Lega): “importante segnale per la Calabria”

StrettoWeb

“Importante segnale la presenza del ministro Giuseppe Valditara in Calabria. Il messaggio è chiaro: le risorse autorizzate dal novembre 2022, oltre 510 milioni, rappresentano l’attenzione di questo Governo alle necessità della scuola della nostra regione. Dalla messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi alla costruzione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia, mense o palestre, fino alle risorse per la Scuola 4.0 e gli istituti tecnici.

“Sono stati messi in campo interventi concreti con cui dare risposte utili a garantire una offerta formativa adeguata, capace di contrastare la dispersione scolastica. Iniziative che dimostrano il pragmatismo del ministro Valditara, che avanza programmi e misure da attuare subito proprio per restituire alla scuola il ruolo che merita. Un impegno puntuale che la Lega ha assunto e che stiamo portando avanti con determinazione. Bene così”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo del Partito, Domenico Furgiuele.