Visibilia: società a tribunale, ‘difficoltà superate con nuovo cda, no ispezione’

Milano, 5 set. (Adnkronos) – La nuova gestione di Visibilia Editore, “che nulla ha a che vedere” con quella precedente, sta permettendo, con l’attuazione del nuovo piano industriale, il “superamento della pregressa fase di difficoltà societaria”, e una nuova fase “imprenditoriale e gestoria”. E per questo il nuovo cda chiede al tribunale di Milano, dove il prossimo 14 settembre c’è l’udienza per discutere sul procedimento aperto dopo una denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della società, di concludere il procedimento e rigettare la richiesta di mandare gli ispettori.

Nel documento consegnata ai giudici e alle parti, che riporta la relazione semestrale presentata il 31 agosto scorso, si sottolinea anche come “Complessivamente, l’andamento dei ricavi dell’esercizio è in aumento rispetto alle previsioni” del business plan “grazie anche al fatturato delle nuove iniziative”.