Violenza nelle carceri in Calabria, detenuto tenta di strangolare un agente

Un altro grave episodio che solleva, ancora una volta, l’importanza di trovare una soluzione al fenomeno della violenza nelle carceri. Non solo sovraffollamento, ma anche aggressioni e, purtroppo, innumerevoli suicidi, sia da parte dei detenuti che degli agenti. L’ultima terribile vicenda è accaduta ieri nel carcere di Rossano, dove un detenuto ha afferrato al collo un agente penitenziario e ha tentato di strangolarlo. La vittima, prontamente, è riuscita a divincolarsi dalla morsa ed è stato subito condotto al Pronto Soccorso locale: lo staff medico lo ha sottoposto alle cure del caso con una prognosi di 15 giorni.

Una situazione allarmante, come denuncia il Sappe nelle persone di Giovanni Battista Durante, segretario generale e Damiano Bellucci, segretario nazionale. “L’autore dell’aggressione in passato era stato allontanato da Rossano per problemi di ordine e sicurezza, per cui ci chiediamo come mai sia stato nuovamente trasferito nello stesso istituto. Peraltro, ci riferiscono anche che pochi giorni prima un altro detenuto aveva aggredito un agente con le stesse modalità”.

“L’istituto di Rossano – proseguono Durante e Bellucci – necessita al più presto di un vertice stabile. Ricordiamo che al momento c’è un direttore in missione, pochi giorni a settimana. Chiediamo l’immediato trasferimento dei detenuti facinorosi e, soprattutto, un’adeguata riorganizzazione di tutte le carceri, affinché sia posta fine a questo stillicidio di continue aggressioni al personale. Chiediamo, quindi, l’apertura di un tavolo di confronto con i vertici politici e amministrativi, per rivedere l’organizzazione e la gestione dei detenuti”.