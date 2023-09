Vibo Valentia, sequestrano minore per estorcere denaro allo zio: catturati i responsabili

StrettoWeb

Una vicenda incredibile che ha scocco la cittadina di Vibo Valentia: un minore è stato sequestrato da quattro ragazzi per estorcere denaro allo zio. La vicenda è accaduta lo scorso 29 agosto e ha coinvolto La Guardia di Finanza, gli agenti di Polizia e i Carabinieri, coordinati dalla Procura vibonese e di quella dei minorenni di Catanzaro. I 4 sequestratori, di nazionalità straniera, avrebbero chiesto dei soldi allo zio del piccolo in questione, tutti connazionali. Al rifiuto dell’uomo, è partita la minaccia: “se non ci dai i soldi, non rivedrai più il tuo nipotino”.

Una volta riuscito a fuggire dalla morsa dei malviventi, lo zio si è recato presso le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto: il nipote intanto, è stato sottratto con la forza e tenuto in ostaggio per circa due ore, sottoposto anche a violenza fisica. L’intervento immediato della GdF ha fatto sì che il gruppo venisse intercettato e, in sinergia con le altre forze militari, hanno salvato il piccolo e fermato il branco. Uno dei quattro ragazzi però, nella concitazione del momento, è riuscito a fuggire ma per breve tempo: poco dopo la mezzanotte infatti, è stato rintracciato da un’auto civetta della squadra mobile.

Il branco è stato quindi condotto in Questura e, a seguito delle indagini, le forze dell’ordine hanno fatto un’amara scoperta: uno dei quattro è stato individuato come presunto scafista coinvolto nello sbarco dei migranti a Porto Salvo del 27 agosto. I sequestratori sono stati pertanto condotti negli istituti di custodia e, per tre di loro, sono scattate le manette.