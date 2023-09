Vibo Valentia, nascondeva la droga nell’origano: fermato un 44enne

StrettoWeb

Prosegue senza sosta la lotta delle forze dell’ordine contro lo spaccio e la detenzione delle sostanze stupefacenti. Durante un giro di controllo, gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia hanno fermato un 44enne in località Porto Salvo. A seguito di perquisizione domiciliare infatti, è stata rinvenuta della marijuana abilmente occultata in un sacchetto insieme a dell’origano.

Nello specifico, è stato rinvenuto un quantitativo di 165 gr, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, nel giardino di casa, gli agenti hanno scoperto una pianta di canapa indiana alta 1,77mt, immediatamente posta sottosequestro. L’uomo è stato tratto in arresto e in seguito rilasciato, ma resta comunque indagato.