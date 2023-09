Cannabis sul bancone del bar con il prezzo esposto, arrestato il gestore

StrettoWeb

Non si fermano gli interventi delle forze dell’ordine per contrastare detenzione e spaccio di stupefacenti: durante infatti un servizio di controllo sul territorio di Soverato, i Carabinieri della stazione locale hanno fatto irruzione all’interno di un bar affiliato ad un’area di servizio. Lì in bella vista, sul bancone, era presente un barattolo in vetro contenente della cannabis dal peso di 68 gr e, come un qualsiasi prodotto da bar, sopra il coperchio era riportato il prezzo: “maria euro 5 al grammo”.

Il gestore del locale, un 46enne del posto, è stato quindi arrestato in flagranza di reato. A seguito di approfondita perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altra marijuana. L’indagato si trova ora agli arresti domiciliari e a disposizione della Procura di Catanzaro.