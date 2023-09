Vandali all’attacco: distrutta la giostra per bambini disabili a Vibo Valentia

StrettoWeb

Una giostrina inclusiva che non ha avuto neanche il tempo di vedere la luce: l’installazione, nella Villa Comunale di Vibo Valentia, era avvenuta solo qualche giorno fa e i lavori dovevano essere ultimati. La giostra infatti, mancava ancora di qualche dettaglio affinché anche i bambini diversamente abili potessero godere di momenti di svago e condivisione in totale sicurezza. Ma qualche vandalo ha ben pensato che a loro non spettava il diritto di divertirsi: ignoti quindi, hanno agito di sera e hanno spezzato la parte centrale che si trova alla base del gioco, rendendolo inutilizzabile.

Il danno, seppur di entità modesta, fa comunque riflettere sul senso civico di questi individui che hanno dimenticato l’empatia a casa. Va bene fare scherzi, e pure qualche bravata, ma andare a colpire chi, per colpa del fato, ha un problema oggettivo, è proprio da insensibili senza cuore. Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell’ordine le quali, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, cercheranno di arrivare all’identificazioni dei responsabili.