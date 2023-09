Valenti Siria orgoglio reggino: la pugile ottiene il Bronzo al Trofeo Coni

StrettoWeb

Dal 21 al 24 settembre, a Nova Siri (Basilicata), si è svolta l’edizione 2023 del Trofeo Coni che ha visto la partecipazione di 35 Federazioni sportive Nazionali, 21 Comitati Regionali e circa 4.400 atleti partecipanti. La pugile reggina Valenti Siria Fatima, di origini siciliane, tesserata con l’Asd Amaranto Boxe e allenata dai maestri Paolo Ielo e Salvatore Pace, nella categoria fino a 50 chilogrammi, si aggiudica una preziosissima medaglia di bronzo.

La giovanissima Siria parte dagli ottavi di finale battendo nettamente ai punti la pugile lombarda Giulia Buonomo e stacca il pass per i quarti di finale dove affronta la pugile Campana Jiasmin Sergi, con la quale vince e vola in semifinale. I sorteggi decretano una finale anticipata: infatti in semifinale Valenti Siria incontra l’altra testa di serie, la fortissima Rebecca Rossitto, siciliana e figlia del maestro ed ex pugile professionista Vincenzo. Un match di altissimo livello sia sotto il profilo tecnico che tattico. Una partita molto equilibrato tra due grandissimi talenti che hanno dato spettacolo a tutti gli appassionati della nobil arte. Alla fine, ha avuto la meglio la pugile siciliana Rebecca Rossitto, volata in finale e poi campionessa.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione della nostra Siria – le parole dei tecnici – È un talento puro e lo ha dimostrato già alla Coppa Italia giovanile nel 2018 dove si è aggiudicata la medaglia d’oro. Ha disputato un match straordinario contro una validissima avversaria più grande di lei, di circa un anno e molto più esperta considerato che aveva già partecipato anche alla edizione precedente del Trofeo Coni. Siamo certi che Siria dal prossimo anno, quando maturerà gli anni per l’agonismo, sarà la pugile da battere. Sul ring ha dimostrato, oltre l’alto livello tecnico, un carattere straordinario che fa ben sperare per il futuro”.

“Sono molto soddisfatta della mia prestazione – dice invece Valenti Siria – certo avrei voluto di più, ma in semifinale ho incontrato un’avversaria molto brava, alla quale faccio i miei complimenti. Abbiamo disputando un bellissimo match sotto l’aspetto tecnico e dell’intensità. Un match tutto sommato equilibrato ma che alla fine ha visto trionfare la mia avversaria. Spero di poterla rincontrare il prossimo anno anche se difficile per via della differenza di peso”.